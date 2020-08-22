У Києві попрощалися з Мартою Коломиєць, директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні, ініціаторкою і керівником багатьох освітніх і культурних проєктів.

Чин похорону відбувся в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Марта Коломиєць померла 16 серпня.

Вона народилася в українській родині в Чикаго у США, але прожила більшу частину свого життя в Україні. «Вона мала дивовижну здатність об’єднувати добрих людей для добрих справ» і зуміла дуже багато зробити для України, кажуть про Марту Коломиєць ті, хто її безпосередньо знав.

Марта Коломиєць записала багато свідчень людей, які пережили Голодомор 1932–33 років, і передала їх до Конгресової бібліотеки США; була першою американською журналісткою, яка приїхала до України; записувала свідчення українських дисидентів, здружилася із ними і допомагала їм; була директоркою: програм партнерства з громадами Американсько-українського фонду, Української освітньої програми ринкових реформ, Національно-демократичного інституту, програм і комунікацій Освітнього фонду Українського католицького університету (УКУ), Програми імені Фулбрайта в Україні; головою правління Українського жіночого фонду». Разом із чоловіком – Данилом Яневським – продюсувала фільм про патріарха Йосипа Сліпого. Активно допомагала звільненню «політв’язня Кремля», режисера Олега Сенцова.