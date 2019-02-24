Вибори в Молдові: спікер звинуватив Росію у спробах впливу

У Молдові триває голосування на парламентських виборах. За даними поліції, голосування наразі відбувається в спокійній обстановці, показники явки на цей момент трохи перевищують явку на попередніх виборах 4 роки тому. За явкою можна стежити в режимі онлайн. До 12:00 за київським часом вона перевищила 21 відсоток, дільниці закриються о 22-й годині.

За 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за змішаною системою: 50 депутатів за партійними списком і 51 – по одномандатних округах.

Спостерігачі відзначають, що основна боротьба розгортається між президентською Партією соціалістів, яку називають проросійською політичною силою, правлячою Демократичною партією олігарха Володимира Плахотнюка і проєвропейським опозиційним блоком ACUM. Шанси потрапити до парламенту є і в популістської партії «ШОР». За опитуваннями, соціалісти лідирують, однак навряд чи можуть претендувати на абсолютну більшість.

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду, проголосувавши, звинуватив Росію у спробах вплинути на результат голосування. Він нагадав, що за два дні до виборів в МВС Росії заявили про кримінальну справу проти Плахотнюка. Крім того, низка домовленостей, яких Росія досягла з президентом Молдави Ігорем Додоном напередодні виборів – наприклад про скасування мит на поставки сільгосппродукції, за словами спікера парламенту, теж носили політичний характер.

Прозахідна опозиція, тим часом, звинувачує владу в тиску і має намір організувати акції протесту в разі порушень на виборах.