На Харківщині батько після вживання алкоголю викинув 5-річного сина з 4-го поверху

У Харківській області батько після вживання алкоголю викинув 5-річного сина з вікна 4-го поверху.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції Харківщини.

Повідомлення про подію надійшло до районної поліції 13 січня близько 02:00.

Зазначено, що працівники Чугуївського відділу поліції затримали за скоєння злочину 40-річного мешканця міста Чугуїв. Чоловік свою провину не заперечує. Встановлено, що напередодні він вживав алкоголь.

«Попередньо, хлопчик із закритою черепно-мозковою травмою був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний», – зазначають в поліції.

Згідно з повідомленням, сім’я потерпілого характеризується позитивно, на обліках в поліції не перебуває.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального України, йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.