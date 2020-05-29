Штаб ООС: бойовики на Донбасі 7 разів стріляли минулої доби і один раз – з початку поточної

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби сім разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ не було.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями 120 і 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Такі підступні дії без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили активність противника. За поточну добу втрат серед українських оборонців немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових у веденні вогню напередодні в районі окупованого Донецька. Бойовики угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах стверджують, що ЗСУ у четвер буцімто стріляли поблизу села Пришиб.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.