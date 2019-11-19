Якщо ви ще не чули про Нью-Йорк на Донбасі – то це він і є. Нью-Йорк – історична назва селища Новгородське, колишньої німецької колонії. Радянську назву селище дістало у 1951 році, тому чимало людей тут не лише добре пам’ятають його справжнє ім’я, а й мають його у своїх свідоцтвах про народження. Нині тут є навіть громадська організація, яка лобіює повернення Новгородському Донецької області історичної назви. Промисловість тут розікрали ще за президента Януковича, кажуть місцеві. А тепер і говорити немає про що – це практично лінія зіткнення. Раз-по-раз чути вибухи, а грошей у будівництво під кулями ніхто не вкладає. Радіо Донбас.Реалії розмовляє з нью-йоркцями про топоніміку і геополітику.