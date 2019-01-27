За минулу добу російські гібридні сили 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – штаб ООС

Російські гібридні сили за минулу добу десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, військовослужбовці Збройних сил України не постраждали, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

«26 січня російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого мінськими домовленостями», – зазначено у зведенні ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції українських військовослужбовців обстрілювали з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї – навколо населеного пункту Водяне; з гранатометів і великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у селища Широкине; з великокаліберних кулеметів – поблизу селища Невельське; з гранатометів – біля селища Новоселівка Друга.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу селища Кримське; двічі з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Катеринівка; з гранатометів – поблизу селища Старий Айдар; з автоматичних гранатометів – поблизу населеного пункту Луганське, повідомив штаб ООС.

В угрупованні «ДНР» заявили про дев’ять обстрілів з боку ЗСУ за минулу добу, зокрема в районі території поблизу аеропорту біля Донецька.

А в угрупованні «ЛНР», що діє на окупованій частині Луганщини, заявили про шість обстрілів з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.