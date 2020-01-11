З вілли дочки експрезидента Узбекистану у Женеві хочуть повернути десятки творів мистецтва

Генеральна прокуратура Узбекистану 11 січня повідомила, що профільні відомства країни спільно з компетентними органами Швейцарії, Франції, Росії, Латвії та інших країн проводять роботу щодо повернення активів дочки померлого експрезидента Узбекистану Гульнари Карімової.

«Спільно з федеральною прокуратурою Швейцарії, із залученням експертів з Узбекистану проводиться робота зі встановлення приналежності до національного надбання і подальшого повернення 70 предметів мистецтва (картини, предмети мистецтва і архітектури), які були виявлені в ході обшуку і заарештовані на віллі Карімової в місті Женева», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в будинках Карімової в Узбекистані знайшли 985 предметів мистецтва, які були визнані культурними та художніми цінностями. Загальна вартість знахідок складає близько 1,3 мільярда доларів. Всі витвори мистецтва були передані у власність держави.

Цього тижня в Узбекистані розпочалися судові слухання у кримінальній справі щодо Гульнари Карімової.

Карімову і ще кількох людей звинувачують у вимаганні, розкраданні бюджетних коштів та легалізації доходів у зарубіжних країнах у складі злочинного співтовариства.

У серпні 2015 року суд у Ташкенті визнав Карімову винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні та вимаганні і призначив їй покарання у вигляді обмеження волі на п’ять років. Пізніше щодо Карімової порушили ще одну кримінальну справу за звинуваченням у корупції.

У грудні 2017 року, після смерті батька, Карімова була засуджена до 10 років позбавлення волі. Генпрокуратура Узбекистану оцінила загальну суму заподіяної шкоди за двома кримінальними справами майже в два мільярди доларів. До березня 2019 року Карімова перебувала під домашнім арештом. Однак через неодноразові порушення умов арешту суд вирішив перевести Карімову в колонію загального режиму.

У серпні 2019 року проти неї порушили нову кримінальну справу про причетність до розкрадання державних коштів і укладення угод усупереч інтересам Узбекистану, оцінивши суму збитку в 175 мільйонів доларів.

Влада США звинувачує Гульнару Карімову в хабарництві і відмиванні грошей на суму 865 мільйонів доларів. Її ім'я внесене до списку санкцій Міністерства фінансів США. Відомство вважає, що дочка покійного президента очолювала в Узбекистані «потужний синдикат організованої злочинності».