У Мінську затримали одного з організаторів протестів проти інтеграції з Росією

У Мінську затримали одного з організаторів вуличних акцій проти інтеграції Білорусі з Росією Павла Северинця. Про затримання повідомила його дружина, зараз зв’язку з Северинцем немає, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що також затримали координатора кампанії «Європейська Білорусь» Максима Вінярського. Наразі причина затримань невідома.

20 і 21 грудня противники інтеграції з Росією збираються провести в Мінську нові акції протесту. У середу вони ухвалили звернення до співробітників правоохоронних органів Білорусі. Вони закликають їх не розганяти акцію протесту і захищати суверенітет країни, якій, як вони стверджують, загрожує поглинання Росією. В цьому випадку, пишуть автори листа, білоруські військові і поліцейські можуть стати жертвами «імперських амбіцій» Москви і їм буде загрожувати, наприклад, відправка в Сирію.

7 і 8 грудня у Мінську відбулися неузгоджені з місцевою владою акції протесту. Їх не розганяли, однак організаторів почали викликати в міліцію для складання протоколів.

Акції супротивників інтеграції приурочені до переговорів президента Олександра Лукашенка в Росії. 7 грудня він зустрічався у Сочі з російським колегою Володимиром Путіним, а на 20 грудня призначена нова зустріч – у Санкт-Петербурзі. Російська влада ставить питання про поглиблення інтеграції у рамках Союзної держави. Представники білоруської опозиції побоюються, що підсумком переговорів може стати фактична втрата країною суверенітету.