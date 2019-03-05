Найбільшу терористичну загрозу Україні становить політика Росії – офіційно

Президент України Петро Порошенко 5 березня підписав указ, яким затвердив концепцію боротьби з тероризмом в Україні.

«Кабінету міністрів України за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України розробити та затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні», – ідеться в тексті указу.

«На цей час найбільшу терористичну загрозу для України становить агресивна політика Російської Федерації, спрямована на дестабілізацію ситуації в державі, в тому числі шляхом інспірування сепаратистських проявів і всебічної підтримки диверсійно-терористичної діяльності маріонеткових квазідержавних утворень на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», – вказано в концепції.

Указ Порошенка також передбачає, що втратив чинність указ президента України від 25 квітня 2013 року «Про Концепцію боротьби з тероризмом».