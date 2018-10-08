В СБУ відхрестилися від слідчих та розшукових дій щодо журналістки Седлецької

Служба безпеки України повідомила, що не проводила слідчих дій щодо автора та головного редактора програми «Схеми: корупція в деталях» Наталки Седлецької. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода.

Раніше Радіо Свобода опублікувало документи, які підтверджують, що оперативні підрозділи СБУ за дорученням Генпрокуратури проводили слідчі (розшукові) дії щодо журналісток і навіть прозвітували про це.

«Повідомляємо, що слідчі органи безпеки досудове розслідування в зазначеному вами кримінальному провадженні не здійснюють та не здійснювали», – йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит, в якому редакція просила прокоментувати, які саме оперативно-розшукові дії проводилися стосовно журналісток Седлецької та Бердинських на доручення ГПУ, та чи велося за ними стеження з боку співробітників СБУ.

Аналогічну за змістом відмову СБУ надіслала журналістці Крістіні Бердинських. Обидві журналістки, за версією слідства, були на off-the-record зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро України, після якої в ГПУ відкрили кримінальне провадження.

«Виконувати окремі доручення інших правоохоронних органів та здійснювати слідчі дії це різні поняття. Про що питали, те й відповіли», – так прокоментувала цю відповідь речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі виданню «Детектор-Медіа».

Раніше цього місяця Радіо Свобода оприлюднило документ, в якому йдеться, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури звернулося до першого заступника Служби безпеки України Павла Демчини з дорученням на проведення оперативних слідчих (розшукових) дій стосовно Наталки Седлецької та Крістіни Бердинських, журналістки видання «Новое время». Документи були отримані адвокатами журналісток, в рамках ознайомлення з матеріалами судових справ у у їхніх апеляційних скаргах.

26 вересня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу журналістки Крістіни Бердинських, направивши на повторний розгляд клопотання слідчих щодо доступу до даних із її телефону.

25 вересня у Генпрокуратурі повідомили, що зупинили процедуру отримання даних із телефонів журналісток Седлецької та Бердинських, але на запитання, чи оператор уже передав запитувані дані, відповіді не надали.

За словами адвоката Наталки Седлецької Анатолія Попова, у разі, якщо слідство вже отримало інформацію з телефонів журналістів, вона не може бути використана в матеріалах кримінальної справи.

18 вересня Європейський суд із прав людини ухвалив запобіжне рішення – зобов’язав українську владу до 18 жовтня утриматися від доступу до будь-яких даних від мобільного оператора з телефону журналістки Наталки Седлецької, щодо якої, як і щодо Крістіни Бердинських, рішення про передачу даних Генпрокуратурі ухвалив приблизно у той же час Печерський суд. У цей же день Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Наталки Седлецької на це рішення і зменшив обсяг даних, що їх може отримати слідчий із мобільного телефону журналістки.

Доступ до масиву даних з телефонів журналістів за період у 17 місяців викликав широку критику українських і міжнародних антикорупційних, правозахисних і журналістських спільнот, дипломатів і урядових організацій, які назвали обсяг цього масиву надмірним.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що слідство не потребує від оператора мобільного зв’язку якихось даних журналісток Наталії Седлецької і Крістіни Бердинських, окрім дат їхнього перебування в зоні дії вежі мобільного оператора поблизу будівлі НАБУ, що дозволить ГПУ розкрити злочин.