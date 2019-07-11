Українські баскетболісти вибороли «срібло» на Універсіаді

Національна студентська збірна України з баскетболу виборола срібні нагороди на Універсіаді, що триває в італійському Неаполі, повідомляє Федерація баскетболу України. У матчі за «золото» українські баскетболісти поступилися збірній США з рахунком 85:63.

Єдиної поразки на турнірі українська збірна зазнала на груповому раунді саме в матчі проти збірної США, а тепер поступилася американській команді і в фіналі. До цього часу українці виграли у команд Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії.

Українські баскетболісти вже ставали срібними призерами Універсіади – у 2005 році у «золотому матчі» «синьо-жовті» також програли збірній США

На Універсіаді – 2019 Україна вже виборола шість нагород: «золото» Марини Бех-Романчук у стрибках в довжину, дві срібні нагороди в баскетболі та метанні молота Сергія Регеди, три «бронзи» у тхеквондистів Ірини Ромолданової та Дениса Вороновського, а також дзюдоїстки Ганни Антикало.