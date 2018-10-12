НБУ посилив гривню до літнього рівня

Національний банк України за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку 12 жовтня встановив на перший робочий день наступного тижня, 16 жовтня, курс 27 гривень 92,81 копійки за долар.

Це майже на шість копійок менше, ніж передбачав офіційний курс на 12 жовтня.

Новий курс є найвищим для національної валюти від літа. Наприкінці серпня долар посилився до рівня понад 28 гривень за одиницю, пікове значення майже 28 гривень 50 копійок було зафіксоване 5 вересня 2018 року.

З того часу і до цього тижня американська валюта стабільно оцінювалася вище рівня 28 гривень.

Фахівці вважають причиною посилення гривні додаткові обсяги валюти, які на ринок поставили українські експортери, а також те, що НБУ не викуповує у свої резерви весь надлишок валюти з ринку. За повідомленнями учасників ринку, регулятор 12 жовтня придбав близько 20 мільйонів доларів.