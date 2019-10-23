Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2019, Київ 14:30
Новини | Події

Експолонена бойовиків «ДНР» заявляє про виявлення розтяжки на подвір’ї свого будинку на Донеччині

53-річна жінка, яку знали в Донецьку через її проукраїнську позицію, 11 місяців перебувала у полоні незаконних збройних формувань

Дивитись коментарі

Експолонена бойовиків «ДНР» Валентина Бучок заявляє, що на подвір’ї її будинку невідомі встановили розтяжку.

Як повідомила Валентина Бучок Радіо Свобода, розтяжку на подвір’ї біля будинку в Костянтинівському районі Донеччини виявив її чоловік, коли вийшов косити траву. За її словами, «тільки дивом» ніхто не постраждав.

Як розповіла Валентина Бучок, вона в той час перебувала в суді, але мала повернутися додому.

«Мені подзвонив чоловік і сказав, що він почав косити траву на подвір'ї і побачив розтяжку, він просив викликати поліцію. Я відразу навіть не повірила, але поліцію все-таки викликала. Чоловік дуже просив залишити всі справи і повернутися додому, що я й зробила. Коли я приїхала, розтяжку вже зняли. В останню чергу приїхали експерти, все забрали й поїхали», – розповіла Валентина Бучок.

/**/ /**/ /**/ Валентина Бучок
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Мультяшний «суд» мультяшної «республіки» дав мені 17 років колонії за «шпигунство» – екс-заручниця «ДНР»

Наразі жінка чекає на результати експертизи вибухового пристрою. Вона пов’язує інцидент із перебуванням у полоні й своєю громадською діяльністю.

«У березні цього року у нас горів дах будинку. Є акт, що це був підпал, але не знайшли підстав для порушення кримінальної справи», – сказала вона.

У правозахисній групі «Січ» заявляють, що інцидент із розтяжкою мають кваліфікувати за статтею 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство.

«Версії можуть бути різні, одна – пов’язана з її активною життєвою позицією. Після повернення з полону вона звернулася до суду, а також подає звернення до різних інстанцій, правоохоронних органів, щоб їй компенсували роки полону та здійснили розслідування щодо її там перебування», – сказав Радіо Свобода юрист правозахисної організації Володимир Плетенко.

Поліція ситуацію наразі не коментувала. Радіо Свобода готує інформаційний запит до відділення поліції Костянтинівського району, щоб з’ясувати ситуацію.

У квітні 2019 року експолонена бойовиків «ДНР» Валентина Бучок виграла суд проти роботодавця, довівши, що майже два роки була відсутня на роботі через перебування в полоні, а не через «прогул» й відсудила зарплату за цей час. Відповідне рішення ухвалив Краматорський райсуд Донецької області.

53-річна жінка, яку знали в Донецьку через її проукраїнську позицію, 11 місяців перебувала у полоні незаконних збройних формувань, які обвинувачували її у здійсненні «розвідувальної діяльності в інтересах України».

Її захопили на початку 2017 року тоді, коли вона здійснювала службові обов’язки (переписувала дані лічильників електрики) – прямо на вулиці посеред робочого дня, але в компанії-роботодавці вважали, що вона «прогулювала» роботу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG