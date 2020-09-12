США «глибоко стурбовані» затриманням активістів у Гонконгу

США висловили «глибоку стурбовані» тим, що низкі гонконгських активістів, заарештованих два тижні тому китайською владою, було відмовлено у доступі до них адвокатів.

«Місцева влада ще не надала інформацію щодо симтуації з ними або висунутих проти них обвинувачень», – заявив держсекретар США Майк Помпео 11 вересня.

Помпео додав, що США «сумніваються у заявленій керівницею Гонконгу Керрі Лам прихильності до захисту прав жителів Гонконгу». Вашингтон, за його словами, закликаємо владу забезпечити належні правовові інструменти щодо активістів.

Повідомляється, що активісти утримуються владою китайської провінції Гуандун.

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У Гонконгу кілька місяців проходять протести громадян, які побоюються посягання центральної влади Китаю і вимагають більшої демократії для свого регіону з особливим статусом. Хоча протести почалися мирно, згодом вони все частіше переростали у насильство із застосуванням сльозогінного газу та інших силових методів проти демонстрантів.

Пекін звинуватив США та інші західні країни в розпалюванні протестів і втручанні у внутрішні справи Китаю.