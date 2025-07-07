Польща запровадила прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою

Польща вранці 7 липня запровадила стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Вибіркові перевірки, за даними Deutsche Welle, почалися опівночі на 52 пунктах пропуску на кордоні з ФРН і триватимуть щонайменше до п'ятого серпня. Прикордонники перевірятимуть паспорти осіб, які бажають в'їхати до Польщі. Особливу увагу, як зазначається, звертатимуть на автобуси, мікроавтобуси, автомобілі з великою кількістю пасажирів та машини з тонованим склом.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив рішення необхідністю запобігти потоку нелегальних мігрантів. За словами Туска, відновлення контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою – тимчасовий захід.

На початку травня посилити прикордонний контроль та відмовляти прохачам притулку на кордоні з Польщею доручив голова МВС Німеччини Александер Добріндт.