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01 Лютий 2019, Київ 23:19
Новини | Міжнародні

У Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, на судні знайшли кокаїн

Російське судно під прапором Панами

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Влада розташованої поблизу західного узбережжя Африки острівної країни Кабо-Верде 1 лютого затримали 11 російських моряків. Усі вони перебували на судні, що йшло під прапором Панами, передають російські інформагенції.

Судно зробило вимушену зупинку в порту Прая, столиці держави. Це сталося після того, як один із членів екіпажу помер з невстановленої причини. Після прибуття в порт, місцева поліція виявила на борту 9,5 тонни кокаїну. За даними посольства Росії в Кабо-Верде, імовірно з цієї причини затримані знаходяться на судні члени екіпажу.

Про звинувачення проти затриманих росіян або про обрання їм запобіжного заходу наразі не повідомляється.

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