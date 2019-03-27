13 військових загинули внаслідок аварії вертольота в Казахстані

У Кизилординській області на півдні Казахстану розбився вертоліт, на борту якого перебувало 13 військових, повідомило міністерство оборони країни. Загибель усіх, хто перебував на борту, підтвердив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Вертоліт був у складі ланки з чотирьох машин. Вони прямували з міста Актау на березі Каспійського моря в Шимкент на півдні країни. Два вертольоти приземлилися в Кизилорді, третій повернувся до місця аварії вертольота Мі-8. У міноборони уточнили, що переліт відбувався в темний час за складних метеорологічних умов.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв, що їм буде надана матеріальна допомога. На місце події вирушила спеціальна комісія, яка вивчить обставини катастрофи.