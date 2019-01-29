14-й чемпіон світу з шахів у 43 роки оголосив про завершення кар’єри

14-й чемпіон світу з шахів, росіянин Володимир Крамник оголосив про завершення кар’єри. Він заявив, що завдяки шахам отримав «безцінний людський досвід». Але останнім часом його мотивація «значно знизилася», і він вирішив, що час «спробувати зайнятися чимось іншим».

Крамник додав, що вже кілька місяців працює над шаховими проектами для дітей і галузі освіти.

Крамнику 43 роки. Він вигравав титул чемпіона світу з шахів у 2000–2007 роках. Гросмейстер є володарем шахового Кубка світу, а також переможцем кількох Всесвітніх олімпіад, чемпіонату Європи та світу в складі збірної Росії. Зараз живе у Франції.