14 кандидатів хочуть стати президентом Словаччини

Опівночі 31 січня збігає термін подання кандидатур на посаду президента Словаччини. Замінити чинного президента Андрея Кіску, який не претендуватиме вдруге на найвищу посаду в країні, хоче 14 кандидатів.

Досі 11 кандидатів були офіційно зареєстровані, вивчення подань ще трьох претендентів на посаду триває.

Серед кандидатів є, зокрема, голова владної партії Most-Híd Бела Буґар, лідер правих екстремістів Lidová strana Naše Slovensko («Народної партії «Наша Словаччина») Мар’ян Котлеба, представник опозиційного руху Jsme Rodina («Ми родина») Мілан Крайняк, колишній голова словацького парламенту Франтішек Міклошко, голова громадського об’єднання Slovenské hnutí obrody («Словацький рух відродження») Роберт Швец. У боротьбі за посаду президента беруть участь також дві жінки – підприємець Богуміла Таухманнова і правник Зузана Чапутова.

За результатами останнього опитування громадської думки, найбільші шанси здобути перемогу у президентських виборах мають Роберт Містрік – учений, підприємець і політик, співзасновник проправої політичної партії Sloboda a Solidarita («Свобода і солідарність», скорочено SaS) і словацький дипломат, європейський політик Марош Шефчович.

Вибори президента Словаччини мають відбутись 16 березня. В разі, якщо жоден із кандидатів не набере в першому колі більше, ніж половину голосів виборців, за 14 днів відбудеться другий тур голосування. До нього вийдуть двоє кандидатів, які наберуть найбільше голосів виборців.

Відповідно до чинного законодавства, президента Словаччини обирають на прямих виборах таємним голосуванням терміном на 5 років.