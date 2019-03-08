Радіо Свобода відзначило двох українок серед 12 співробітниць у Міжнародний жіночий день

Корпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL) серед 12 своїх співробітниць висловило подяку за визначний внесок у журналістику двом українкам, Валерії Єгошиній та Аліні Смутко.

«Їхня робота мала значний вплив у спільнотах, для яких вони працюють, і отримала численні нагороди. Вони продемонстрували мужність, розуміння, винахідливість і найвищі професійні стандарти, працюючи в найскладніших умовах», – вказано в повідомленні.

Валерія Єгошина – член команди журналістів-розслідувачів «Схеми», яка викриває зловживання службовим становищем серед українських високопосадовців, олігархів та політиків. Розслідування Валерії Єгошиної про приватизацію історичної будівлі, яку свідомо довели до аварійного стану, спричинило судовий розгляд справи, журналістка здобула за цю роботу нагороду імені Василя Сергієнка за 2018 рік за найкраще розслідування в інтернеті. Єгошина заявляє, що «в Україні існує величезний тиск на журналістів-слідчих, включно із погрозами, залякуванням і перешкоджанням доступу до інформації».

Фотокореспондент української служби Радіо Свобода та проекту Крим.Реалії Аліна Смутко документує життя пересічних кримчан з 2016 року. Її фоторепортажі зосереджуються на змінах, які сталися в Криму від часу анексії півострова Росією в 2014 році. Центральною темою її робіт є боротьба кримськотатарських родин за своїх викрадених і заарештованих родичів. Смутко каже, що вона працює фотожурналістом, бо це дозволяє їй швидко побачити найголовніше, «нічого не перекручуючи і не додаючи».