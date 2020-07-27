В Україні завтра спека до +33 градусів

В Україні завтра, 28 липня, очікується спекотна погода, переважно без опадів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Вночі на заході України очікується температура +15…18 градусів, на решті території – +17…20. Вдень на заході також буде на кілька градусів прохолодніше – до 28 градусів тепла.

На решті території держави денні температурні показники переважно сягатимуть позначок вище 30 градусів. У Луганській, Одеській та Миколаївській області синоптики прогнозують до +33 градусів.

На сході та півдні України 28 липня можливі грози.

У Києві вночі 28 липня очікується до 20 градусів тепла, вдень – +29…31. Опадів у столиці синоптики не прогнозують.