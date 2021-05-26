Троє японських рибалок загинули внаслідок зіткнення з російським судном

Троє японських рибалок загинули після зіткнення російського і японського суден в Охотському морі біля узбережжя японського острова Хоккайдо, повідомило агентство Kyodo. Про загибель трьох японських моряків також повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на морський рятувальний центр в Південно-Сахалінську.

Інцидент стався за 23 кілометри від берега на північний схід від порту Момбецу, в територіальних водах Японії, повідомляє телеканал NHK з посиланням на берегову охорону. Невелика японська шхуна (9,7 тонни) здійснювала вилов краба в Охотському морі, російське торгове судно «Амур», водотоннажністю 662 тонни, перевозило морепродукти.

В результаті зіткнення японське судно перевернулося. Російські моряки підняли з води п’ятьох японських рибалок, троє з яких були мертві. Серед росіян постраждалих немає.

За попередніми даними, причиною зіткнення стала погана видимість і складні метеоумови.

Російське судно «Амур» відкбуксирували в порт Момбецу для з’ясування обставин інциденту. Зокрема, розслідування має встановити, чи було на борту і чи спрацювало чи на суднах обладнання, яке попереджає про небезпечне зближення.