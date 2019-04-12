Росія: 3% громадян мають 90% грошей – дослідження

Три відсотки жителів Росії виявилися власниками близько 90% усіх фінансових активів, вкладів і готівки в країні. Про це, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, пише газета «Коммерсант» з посиланням на дослідження Вищої школи економіки та Зовнішекономбанку. У ньому розглядаються дані 2018 року.

Частка заощаджень і активів найбагатших жителів країни зростає, попри зниження їхніх середніх доходів. Найбільш бідним 20% населення Росії торік належало тільки 6% усіх фінансових активів, 4% депозитів і 5% наявних заощаджень.

За даними іншого дослідження, яке проводив банк Credit Suisse, у 2018 році в руках 10% найзаможніших росіян виявилося 82% всіх багатств країни. За рік у Росії стало на 30% більше доларових мільйонерів. За показником концентрації багатства (або соціальної нерівності) Росія випереджає багато великих країни, зазначав журнал Forbes.

Третина російських доларових мільйонерів думають про еміграцію, у 80% уже є або ж вони планують отримати паспорт іншої держави, стверджує міжнародне дослідження The Wealth Report 2019.

За підрахунками авторів дослідження, всього в Росії живуть 163 тисяч мільйонерів і 1500 мультимільйонерів, чиї статки оцінюються більше ніж у 30 мільйонів доларів. За цим показником Росія входить у чільну п’ятірку країн світу.