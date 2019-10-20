Троє людей загинули в Чилі, де тривають соціальні протести

Троє людей загинули внаслідок пожежі в супермаркеті в столиці Чилі Сантьяго, де другу добу тривають нічні протести. Двоє людей загинули безпосередньо на місці, ще один потерпілий помер від опіків у лікарні, повідомила мер столиці Карла Рубілар.

Раніше президент Чилі Себастьян Піньєра призупинив зростання тарифів на метро, яке й спричинило початок протестів, але заворушення тривають, попри цю заяву.

Також президент Чилі оголосив надзвичайний стан у столиці через заворушення, погроми та підпали. Війська патрулюють вулиці чилійської столиці, повідомляє Euronews. Центральна магістраль перекрита танками, щоб не допустити нових зіткнень.

Протести розпочалися кілька днів тому в формі масових «стрибків через турнікети», так студенти висловили своє невдоволення другим за цей рік підвищенням цін.

У години пік ціна проїзних квитків сягає 830 чилійських песо (це еквівалентно 1 долару 17 центам, приблизно 29 гривень 25 копійок – замість колишньої ціни 1 долар 13 центів, 28 гривень 25 копійок). Зарплата багатьох чилійців не досягає і 770 доларів на місяць.