«Будь потужною на 300W»: українки збирають гроші на апарат для реабілітації ветеранів

Ініціаторки благодійного проєкту «Будь потужною на 300W» запрошують 300 жінок приєднатися до закупівлі роботизованого комплексу для відновлення рухових можливостей найважчих поранених ветеранів війни на Донбасі. Про це повідомила 10 жовтня учасниця та ініціаторка проєкту, директорка благодійного фонду «КРАН» Інна Данченко.

«За останні 5 років понад 24 тисячі людей зазнали важких поранень через воєнні дії на території України. 40 % ушкоджень – це травми голови. Ця частина бійців перетворилася на людей-тіней. Про них мало знають, тому що про людей у комі не знімають сюжети. Але вони існують. Ми хочемо стати підтримкою тим жінкам, чоловіки яких воювали, але через серйозні травми лікарі почали називати їх безперспективними. Ми доводимо, що навіть з ураженням спинного та головного мозку можна поставити людину на ноги. «Будь потужною на 300W(omen)» – це проєкт жінок, які захищають чоловіків», – розповіла Данченко.

Виконувач обов’язків заступника головного лікаря з лікувальної справи Науково-практичного центру нейрореабілітації «Нодус» Олена Майданник зауважила, що в черзі на таку реабілітацію стоять 685 ветеранів.

«У складному стані опинилися люди з ушкодженням центральної нервової системи, яким вкрай необхідна спеціалізована нейрореабілітація. У клініці ми розробляємо індивідуальні програми пацієнтам. Деякі тяжкопоранені бійці АТО отримують відновне лікування три роки безперервно. Жоден державний заклад не надаватиме спеціалізовану реабілітацію такий період. Від початку війни власним ресурсом ми вже підняли 216 ветеранів. Проте ці ресурси вичерпні, тому ми просимо українок допомогти у придбанні роботизованого комплексу G-EO System Evolution. Апарат дасть змогу розширити можливості центру ефективно проводити нейрореабілітацію для ветеранів. Так, з 685 бійців – 50 щороку отримуватимуть допомогу з відновлення ходи», – додала Майданник.

Повна вартість швейцарського комплексу становить 320 тисяч євро, однак імпортер обладнання «з огляду на мету проєкту робить значну знижку», і апарат коштуватиме 300 тисяч євро. Внесок трьохсот учасниць в розмірі 1000 євро дасть можливість придбати цей комплекс. Ініціаторки проєкту зазначають, що суму можна перераховувати до 25 грудня 2019 року.