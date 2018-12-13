Європейська рада погодила надання Донбасу 4 мільйонів євро на гуманітарні потреби

Європейська рада ухвалила рішення щодо виділення 4 мільйонів євро гуманітарної допомоги Донбасу, повідомив президент Петро Порошенко після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

«Щойно стало відомо, що Європейська рада ухвалила рішення щодо виділення 4 мільйонів євро на цілі гуманітарної допомоги Донбасу. Це ще один результат наших зустрічей та нашої співпраці», – заявив Порошенко.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс каже, що надання 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС саме тепер на тлі нових агресивних дій Росії тільки підкреслює, наскільки важливою є ця фінансова підтримка в цей час.

«Російська агресія робить нашу макрофінансову допомогу ще важливішою та необхіднішою, бо вона негативно впливає на українську економіку, особливо регіону Приазов’я, портових міст. Ми шукаємо кращої цілеспрямованої підтримки цих міст», – повідомив Донбровскіс.

Він додав, що в нього з Порошенком відбулося коротке обговорення умов, зокрема, необхідних реформ для надання Україні наступного другого траншу макрофінансової допомоги.

Президент Порошенко у Брюсселі зустрівся із керівництвом ЄС та НАТО, а також лідерами держав-членів ЄС з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв’язку з російською агресією на Донбасі.