40 довічних термінів отримав чоловік, який здійснив теракт у Стамбулі в новорічну ніч

Суд у Туреччині засудив до 40 довічних термінів і додатково 1368 років в’язниці народженого в Узбекистані Абдулкадира Машаріпова, який влаштував теракт у нічному клубі в Стамбулі 1 січня 2017 року, повідомляє Reuters.

Права на дострокове звільнення у нього не буде.

Під час процесу Машаріпов відмовився визнати свою провину.

У ніч на 1 січня 2017 року Машаріпов стріляв із автоматичної зброї в клубі Reina на березі Босфору. В результаті його дій загинули 39 людей, ще 65 зазнали поранень. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Машаріпов був затриманий через два тижні після теракту. Безпосередньо після злочину йому вдалося сховатися, переодягнувшись і змішавшись із натовпом відвідувачів, які тікали з клубу.