40% «суддів» в ОРДЛО є колишніми українськими суддями – експерт

40% «суддів», які працюють на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей, є колишніми суддями українських судів. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії повідомив 9 квітня заступник голови правління Центру політико-правових реформ, член Громадської ради доброчесності Роман Куйбіда.

«40% цих «суддів» це судді з українських судів», – повідомив експерт, ґрунтуючись на матеріалах дослідження «Судочинство» в окремих районах сходу України».

За словами Куйбіди, дехто з цих «суддів» донині числиться в українських судах, і Вища кваліфікаційна комісія запрошує їх до оцінювання. Крім того, вони отримують довічне грошове забезпечення.

«Дехто з них пішов у відставку, але став так званим «суддею» в ОРДЛО. Це досить прикра ситуація, коли українські платники податків змушені оплачувати довічне грошове забезпечення таким суддям, які фактично зрадили службі», – зазначив Куйбіда.



За словами правника, українське законодавство дає можливість припинити їхнє грошове забезпечення у відставці тільки у зв’язку з обвинувальним вироком.