40 в’язнів задушені у чотирьох в’язницях у Бразилії

Щонайменше 40 в’язнів знайшли задушеними 27 травня у чотирьох в’язницях у Бразилії, розташованих у місті Манаус. Це сталося через день після того, як 15 людей загинули внаслідок сутичок між тюремними бандами.

Влада Бразилії направила федеральну робочу групу в Манаус, щоб зупинити насильство.

Сутички у в’язницях швидко поширюються в Бразилії, де наркобанди фактично контролююють майже всі тюрми.

У заяві пенітенціарного департаменту штату Амазонас сказано, що всі 40 жертв задушення загинули 27 травня, коли поліція втратила контроль над в’язницями.

Згідно з заявою, пізніше 27 травня контроль над закладами відновили.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше обіцяв відновити контроль над в’язницями країни і заявляв про намір побудувати більше тюрем.