Європейський центральний банк припинив друк банкнот номіналом 500 євро

Європейський центральний банк припинив друг банкнот номіналом 500 євро, які були введені в обіг у 2002 році. В оновленій серії «Європа» така банкнота відсутня.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку України, з 27 січня 2019 року більше не випускатимуть в обіг банкноти номіналом 500 євро 17 із 19 національних центральних банків Єврозони. Deutsche Bundesbank та Oesterreichische Nationalbank продовжать випускати в обіг ці банкноти до 26 квітня цього року.

Вже наявні в обігу банкноти залишаються законним платіжним засобом. Їх також можна обміняти у будь-якому національному банку Єврозони.



«Банки України також здійснюватимуть операції з обміну громадянам банкнот номіналом 500 євро, поки ці банкноти знаходитимуться в обігу. Водночас Національний банк нагадує, що здійснювати валютно-обмінні операції потрібно лише у банках або небанківських фінансових установах, що мають відповідну ліцензію. Також під час таких операцій варто не поспішати та ретельно перевіряти кілька захисних елементів на банкнотах, щоб упевнитися в їх справжності», – зазначили в НБУ.

Інформацію щодо елементів захисту банкнот євро можна отримати на сайті ЄЦБ.