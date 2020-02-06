В Україні знеструмлені 600 населених пунктів – ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 6 лютого.

Найбільше населених пунктів залишилися без електрики в Одеській (137) та Дніпропетровській (120) областях. Десятки відключених від мережі сіл і містечок – у Херсонській (87), Миколаївській (59), Кіровоградській (57), Донецькій (34), Полтавській (27) та Івано-Франківській (26) областях.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено. Підрозділи ДСНС надали допомогу у буксируванні 134 транспортних засобів, у яких перебувало 189 людей.