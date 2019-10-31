Понад 65 людей загинули в пожежі в поїзді у Пакистані

Понад 65 людей загинули, десятки поранені внаслідок пожежі, яка спалахнула 31 жовтня в пасажирському поїзді в центральному Пакистані. На телевізійних кадрах з місця трагедії видно полум’я, що охопило вагони поїзда, що слідував поблизу району Рахім Яр-Хана в провінції Пенджаб.

«За інформацією, що надійшла до нас, понад 65 людей загинули та понад 40 постраждали», – заявила міністр охорони здоров’я провінції Пенджаб Ясмін Рашид.

Поранені були доставлені в лікарні сусіднього міста Бахавалпур, лише 18 тіл були ідентифіковані.

«Жахливо... Трагедія в поїзді спричинена вибухом газового балона, який перевозили пасажири», –повідомила у твітері міністр з прав людини Ширін Мазарі. Місцеві ЗМІ повідомили, що частина пасажирів готувала сніданок, коли балон вибухнув.

За даними Мазарі, трагедія сталася на одному з найстаріших і найполулярніших маршрутів, у поїзді «Тезгам», що курсує між містом Равалпінді, прилеглим до столиці країни Ісламабада, і південним портовим містом Карачі.

Аварії на поїздах часто трапляються в Пакистані, де залізниці впродовж десятиліть занепадають через корупцію, безгосподарність та відсутність інвестицій. У липні в цьому ж районі загинули щонайменше 23 людини, коли пасажирський потяг, що їхав із східного міста Лахор, протаранив товарний потяг, що зупинився на переїзді.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан був обраний торік на тлі обіцянок створити державу добробуту, однак економічне уповільнення та заходи жорсткої економії гальмують зусилля щодо інвестування в інфраструктуру та соціальні програми.