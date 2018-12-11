На Львівщині 97 шахтарів страйкують під землею – профспілка

У шахті «Лісова» в Червонограді Львівської області під землею страйкують 97 гірників, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

«Завтра до Києва приїде делегація, яка братиме участь у перемовинах з представниками уряду стососвно критичної ситуації на шахтах ДП «Львіввугілля», – зазначив Волинець.

За його словами, гірники вимагають погасити заборгованість із заробітної плати, адже ще за жовтень шахтарям виплатили тільки 48% від зарплати.

Державне підприємство «Львіввугілля» наразі не коментувало страйк.