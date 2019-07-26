Палестинська адміністрація відмовилася від виконання угод з Ізраїлем

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що палестинці припиняють виконання всіх угод, підписаних з Ізраїлем, повідомляє Times of Israel.

«Ми не підкоримося диктату і спробам нав’язати нам силу, зокрема в Східному Єрусалимі. Всі рішення, які були ухвалені ізраїльською окупаційною владою, є для нас незаконними», – сказав Аббас на засіданні палестинського керівництва 25 липня.

Причиною такого рішення, за його словами, стало руйнування Ізраїлем десятків будинків палестинців у Східному Єрусалимі. На думку ізраїльської сторони, вони були побудовані незаконно, занадто близько до бар’єра, зведеного для запобігання проникненню терористів.

Дії Ізраїлю зі знесення будинків розкритикували кілька країн Євросоюзу, серед яких Франція, Німеччина та Велика Британія.

Аббас також знову відкинув запропонований Сполученими Штатами план урегулювання на Близькому Сході. За його словами, «Палестина і Східний Єрусалим не можуть бути предметом торгу».

Зараз Ізраїль і Палестинська адміністрація співпрацюють з різних питань, від безпеки до водопостачання. За даними ЗМІ, Аббас вже висловлював схожі загрози раніше, проте не виконував їх.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим, на частину якого претендують палестинці, столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення туди посольства. Офіційне відкриття дипломатичного представництва відбулося в травні 2018 року.