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30 грудня 2020, Київ 13:25
Новини | Міжнародні

Парламент Аргентини підтримав закон про легалізацію абортів

Аргентина вважається країною з одними із найсуворіших в світі законами щодо переривання вагітності

Парламент Аргентини, країни з одним із найсуворіших в світі законодавством про переривання вагітності, ухвалив закон, що дозволяє аборти до 14-го тижня вагітності.

Закон уже був схвалений на початку місяця Палатою депутатів і отримав підтримку президента Альберто Фернандеса, що означає, що голосування в Сенаті є його останньою перешкодою.

Проти закону виступила католицька церква, яка залишається дуже впливовою в латиноамериканській країні.

Досі аборти дозволялися тільки в разі зґвалтування чи коли здоров’я матері щоось загрожувало.

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Аборти повністю заборонені в Сальвадорі, Нікарагуа і Домініканській Республіці, та дозволені тільки за певних обмежених обставин в більшості інших латиноамериканських країн. Тільки Уругвай, Куба, Гаяна і Мексика дозволяють жінкам аборт з різними межами на термін вагітності, протягом якого переривання є законним.

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