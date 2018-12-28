Адвокати Царнаєва вимагають перегляду смертного вироку

Американські адвокати Джохара Царнаєва, засудженого за участь у нападі на Бостонському марафоні 2013 року, звернулися до апеляційного суду з проханням скасувати смертний вирок. Захисники стверджують, що право Царнаєва на справедливий судовий розгляд було порушене, оскільки процес відбувався в тому ж місті, де стався смертельний напад.

У поданні до апеляційного суду в Бостоні 27 грудня адвокати визнали, що їхній клієнт і його старший брат Тамерлан Царнаєв здійснили атаку, в результаті якої загинули троє і були поранені понад 260 людей.

Але вони стверджують, що широке висвітлення наслідків теракту в засобах інформації означало, що майже весь склад присяжних мав можливість бачити повідомлення, в яких ішлося про жертв і їхні родини.

Натуралізований громадянин США, чеченець за походженням Джохар Царнаєв, який був зарахований до університету в Массачусетсі, був засуджений приблизно через два роки після того, як він і його брат підірвали бомби біля фінішної зони Бостонського марафону 15 квітня 2013 року.

25-річний нині Джохар Царнаєв визнав свою провину. Він перебуває за ґратами у в'язниці в місті Флоренс, штат Колорадо. Старший брат Джохара Тамерлан був убитий під час затримання поліцією через кілька днів після нападу.