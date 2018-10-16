«Аерофлот» вичерпав гроші на пільгові квитки до окупованого Криму

Російська авіакомпанія «Аерофлот» припинила продаж пільгових квитків на рейси в окупований Крим, повідомляють РБК та «Коммерсант» з посиланням на лист, розісланий представникам авіакомпанії.

Припинення продажу пов’язане з вичерпанням державних коштів, виділених на пільгові квитки. Розмір субсидій на цю програму для авіакомпаній становив майже чотири мільярди рублів (це понад 1,5 мільярда гривень).

«Аерофлот» розпочав продаж пільгових квитків до анексованого Криму, а також до Калінінграда і на Далекий Схід у березні 2018 року. Їх могли придбати громадяни Росії у віці до 23 років і понад 60 років, а також інваліди та особи, які їх супроводжують.