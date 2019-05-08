У Росії скасували кілька рейсів на літаках SSJ-100 після катастрофи в Москві

Російська авіакомпанія «Аерофлот» за останню добу відклала або скасувала кілька рейсів, які мали виконувати літаки російського виробництва Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Увечері 7 травня більш ніж на дві години затримали виліт рейсу з Москви до Риги. Пасажири поскаржилися на запах гару в салоні. Після цього їх пересадили на інший Superjet.

Уранці 8 травня на три години відклали рейс з Москви до Мінська, причиною була названа якась технічна несправність.

Крім цього, був скасований рейс Superjet за маршрутом Ростов-на-Дону – Москва. У літака був зламаний датчик положення керма. У підсумку пасажирів з п'ятигодинною затримкою відправили лайнером Boeing 737.

Рейс до Ульяновська теж вилетів із затримкою, після того, як літак вирулив на злітну смугу, пілот повідомив диспетчеру про якийсь збій.

Також були скасовані рейси «Аерофлоту» до Пермі і назад. Причину в компанії пояснювати відмовилися.

Sukhoi Superjet 100 – перший пасажирський літак, розроблений у Росії після розпаду СРСР. 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» сталася катастрофа з таким лайнером. Після вильоту пілоти вирішення повернутися. Під час посадки літак вдарився об смугу. Незабаром після цього на борту розпочалася пожежа. Загинула 41 людина. За даними ЗМІ, пріоритетною версією є помилка пілотів. Міністр транспорту Росії Євген Дітріх заявив, що підстав для припинення експлуатації літаків Sukhoi Superjet 100 немає.