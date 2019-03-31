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31 Березень 2019, Київ 11:58
Новини | Події

В аеропорту «Бориспіль» відновили експлуатацію терміналу F

Приземлення літака в аеропорту «Бориспіль»

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Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 31 березня відновив експлуатацію терміналу F, повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Уже з початку функціонування терміналу F прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформлено один авіарейс на приліт та п’ять – на відліт, окрім того охоронці кордону забезпечили належне оформлення 200 громадян, які прибули в Україну, та 720 громадян, які вже вибули з неї. Всього для прикордонного оформлення в оновленому терміналі залучено 44 військовослужбовці Держприкордонслужби. До кінця дня очікується оформлення 27 рейсів та майже 5 тисяч пасажирів», – повідомляють прикордонники.

Раніше в аеропорту «Бориспіль» для обслуговування пасажирів використовувався тільки термінал D. Термінал B, побудований у 1965 році, закритий із 2014 року, а термінал F, збудований у 2010 році, припинив роботу в 2013 році.

У вересні 2018 року керівництво аеропорту ухвалило рішення розконсервувати термінал F для лоукостів та чартерних авіакомпаній.

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