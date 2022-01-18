У Мінфіні підрахували, скільки коштуватиме будівництво нового аеропорту біля Маріуполя 

Будівництво нового аеропорту на Азовському узбережжі, поблизу Маріуполя, коштуватиме понад п’ять мільярдів гривень, повідомив заступник міністра фінансів України Олександр Кава в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«Цей аеропорт може фокусуватися не лише на місті Маріуполь, де проживає майже пів мільйона громадян, але і так само бути рівновіддалений від міста Бердянськ, де проживає більш ніж сто тисяч людей. Більш того, це зручність для місцевих жителів. Цей аеропорт може створити умови для розвитку туристичного кластеру Азовського узбережжя України», – сказав Кава.

За його словами, перешкодою для будівництва такого аеропорту може стати брак коштів, оскільки створення такого летовища з нуля – «доволі дорогий захід».

«В першу чергу, найдорожчий об’єкт – то злітна смуга. Це все обладнання, яке необхідно для забезпечення роботи злітної смуги, так само руліжні доріжки та перон. Це об’єкт, котрий буде сумарно коштувати понад 5 млрд грн. Цього року закладена сума на підготовку проєктної документації», – повідомив Кава.

Він уточнив, що саме цього року закладено в бюджеті близько 100 млн грн.

За даними посадовця, цих коштів буде достатньо на підготовку проєктної документації і початок оформлення землі під аеропорт.

«Де саме буде розташований аеропорт, остаточного рішення ще немає, але найбільш ймовірне місце – біля села Юр’ївка, яке знаходиться на Азовському узбережжі, неподалік від містечка Ялта Донецької області. Не плутати з Ялтою в Криму», – додав заступник міністра.

Новий аеропорт під Маріуполем почнуть будувати вже цього року, заявив 12 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в межах інфраструктурної програми «Велике будівництво» всього в 2022 році на сході України почнуть зводити два аеропорти, обидва – в Донецькій області.