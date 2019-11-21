Одеський аеропорт припинив роботу через аварійну посадку, жертв немає

У Міжнародному аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак «Турецьких авіаліній», який прямував зі Стамбула до Одеси, повідомила пресслужба летовища на сторінці у Facebook.

«21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі. Усіх 136 пасажирів було евакуйовано. Вони знаходяться в залі терміналу», – йдеться в повідомленні.

Зазвичай такі рейси виконуються на літаку Boeing 737-800.

Одеський аеропорт призупинив виконання польотів до 01:00 22 листопада, причини аварії буде вивчати спеціальна комісія.

Раніше сьогодні також виникли перебої в роботі одеського летовища через проблеми зі зльотом літака бізнес-авіації. Аеропорт «Одеса» через це призупинив польоти на півтори години.