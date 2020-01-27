В Афганістані впав літак з 83 людьми на борту

Пасажирський літак державної авіакомпанії Афганістану Ariana Airlines зазнав аварії в провінції Газні, розташованій у центрі країни. Про це повідомляють агенція Reuters та місцеві засоби інформації.

За попередніми даними, на борту перебували 83 людини.

Афганська служба Радіо Свобода з посиланням на речника губернатора провінції Газні Арефа Нурі повідомляє, що аварія сталася 27 січня близько 13:10 за місцевим часом (це 10:40 за Києвом) з невідомих причин. Також речник не уточнив, про вантажний чи пасажирський літак ідеться.

«Наш персонал намагається дістатися до району. Але ця територія віддалена, і наші сили не мають до неї доступу», – сказав Нурі.

Першими на місце аварії прибули бойовики руху «Талібану», які контролюють територію, де впав літак.