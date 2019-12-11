Два заміновані автомобілі вибухнули біля найбільшої бази США в Афганістані

Поблизу аеродрому Баграм в Афганістані, який американські військові використовують як найбільшу базу в цій країїні, 11 грудня вибухнули два замінованих автомобілі, повідомив Радіо Свобода афганський високопосадовець.

Вибух стався в селі Ян Кадам біля стін аеродрому, розташованого на північ від Кабула. Після вибуху група бойовиків знищила пост безпеки «Баграм», а потім вступила в бій із загоном охорони бази.

Натомість речник місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка», до якої входять і військові США, заявив, що «напад на аеродром Баграма спрямований проти медичного закладу, який будується для допомоги афганським людям, які живуть біля бази». Напад був «швидко відбитий», але «майбутня медична установа була сильно пошкоджена». Жертв серед американських військових чи інших учасників міжнародної коаліції не було, відзначив речник.

Генерал Махфуз Валізада, командир поліції провінції Парван, де стався напад, повідомив агенції AP, що метою нападників був військовий конвой США.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.