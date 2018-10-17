Кандидат на парламентських виборах загинув через вибух в Афганістані

В Афганістані внаслідок вибуху загинув кандидат на виборах до парламенту країни Абдул Джабар Кахраман. За повідомленням поліції, вибух стався 17 жовтня в офісі політика в провінції Гельманд напередодні виборів, запланованих на 20 жовтня.

Бомба, за попередніми даними, була закладена під диваном в офісі Кахрамана.

Відповідальність за вибух на себе взяло угруповання «Талібан». Ще сім людей постраждали внаслідок вибуху, повідомили в офісі губернатора провінції. За повідомленням, Кахраман зустрічався зі своїми прихильниками, коли стався вибух.

Внаслідок нападів в Афганістані загинули вже щонайменше 10 кандидатів.