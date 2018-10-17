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17 Жовтень 2018, Київ 11:30
Новини | Міжнародні

Кандидат на парламентських виборах загинув через вибух в Афганістані

Абдул Джабар Кахраман зустрічався зі своїми прихильниками, коли стався вибух

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В Афганістані внаслідок вибуху загинув кандидат на виборах до парламенту країни Абдул Джабар Кахраман. За повідомленням поліції, вибух стався 17 жовтня в офісі політика в провінції Гельманд напередодні виборів, запланованих на 20 жовтня.

Бомба, за попередніми даними, була закладена під диваном в офісі Кахрамана.

Відповідальність за вибух на себе взяло угруповання «Талібан». Ще сім людей постраждали внаслідок вибуху, повідомили в офісі губернатора провінції. За повідомленням, Кахраман зустрічався зі своїми прихильниками, коли стався вибух.

Внаслідок нападів в Афганістані загинули вже щонайменше 10 кандидатів.

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