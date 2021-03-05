Через сходження лавини на золотокопальню в Афганістані загинули щонайменше 14 людей

Щонайменше 14 людей загинули після сходження лавини на копальню із добування золота у віддаленому районі на півночі Афганістану, контрольованому бойовиками угруповання «Талібан».

Як заявили афганські урядовці 5 березня, трагедія сталася напередодні пообіді в провінції Бадахшан. Рятувальні роботи тривають, наразі з-під завалів намагаються дістати двох осіб. У канцелярії губернатора Бадахшану повідомили також про п’ятьох травмованих.

Під час танення снігу на гірські райони Афганістану часто обрушуються снігові лавини та повені.

Вважається, що понад 50 відсотків території Афганістану перебуває під безпосереднім контролем або впливом талібів.