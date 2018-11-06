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06 Листопад 2018, Київ 08:22
Новини | Події

Афганська Рада миру надсилає делегацію на переговори в Москві

Президент Афганістану Ашраф Гані (на фото) ще не ухвалив остаточного рішення щодо рівня представництва своєї країни на переговорах у Москві

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Афганістан надішле делегацію для участі в міжнародних мирних переговорах у Росії, повідомили чиновники в Кабулі 5 листопада. Згідно з цією заявою, афганська Рада миру, державний орган, відповідальний за мирні зусилля, відправить до Москви чотирьох своїх представників.

Натомість міністерство закордонних справ Афганістану, ще не вказувало, чи відправить делегацію на російську конференцію. «Ми продовжуємо вести переговори з російськими чиновниками», – заявив речник зовнішньополітичного відомства Себагтулла Ахмаді.

Міністерство закордонних справ Росії заявило 3 листопада, що президент Афганістану Ашраф Гані та представники «Талібану» в Катарі планують надіслати делегації до Москви. Тим часом, представник «Талібану» Забіулла Муджахід заявив, що бойовики продовжують розмірковувати, чи їхати до Росії.

Москва організовує переговори 9 листопада в складній ситуації, коли Сполучені Штати намагаються залучити талібів до переговорів із урядом Афганістану, щоб покласти край 17-річній війні в цій країні.

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