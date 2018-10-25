Влада Афганістану розслідує повідомлення про загибель 14 цивільних внаслідок військової операції

Представники афганської влади повідомили про початок розслідування після повідомлень, що в результаті військової операції на сході Афганістану загинули щонайменше 14 цивільних.

Люди, які протестували проти дій військових, 24 жовтня тимчасово заблокували велику автомагістраль, що з’єднує Афганістан та Пакистан, вимагаючи покарання відповідальних за рейд афганських сил безпеки в районі Родат у провінції Нангархар. Місцеві жителі та родини потерпілих поклали тіла загиблих біля шосе, що з’єднує столицю провінції Нангархар, місто Джелалабад, з Торкхамом, одним із основних пунктів перетину кордону з Пакистаном.

Представник губернатора провінції Атауллах Ходжані підтвердив, що в результаті військової операції були жертви, триває офіційне розслідування.

Війна в Афганістані триває вже 17 років. Згідно з нещодавнім звітом ООН, за перші дев'ять місяців 2018 року у всій країні вбито чи поранено понад вісім тисяч мирних жителів. Згідно зі звітом, у 65% смертей винні антиурядові сили.