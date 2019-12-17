Через вибух в Афганістані загинули 10 цивільних, в тому числі жінки та діти

В афганській провінції Хост через спрацювання вибухвки на околиці дороги загинули щонайменше десятеро цивільних. За даними влади, вибух стався в районі Алішер вранці 17 грудня.

Повідомляється, що жертвами стали троє дітей, дві жінки і п’ятеро чоловіків. Усі вони були членами однієї родини, яка їхала в провінцію Логар на похорон.

Силовики звинувачують у нападі бойовиків-талібів, від останніх жодних повідомлень про причетність до вибуху немає.

У жовтні Місія ООН із допомоги Афганістану (UNAMA) висловила занепокоєння «безпрецедентним рівнем жорстокості, яке завдає шкоди цивільному населенню». Повідомлялося, що у період з 1 січня до 30 вересня в Афганістані загинули 2 563 людей, ще 5 676 були поранені.