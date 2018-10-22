Пентагон визнав поранення генерала США в Афганістані

Пентагон 21 жовтня вперше визнав, що 18 жовтня в результаті нападу в південній афганській провінції Кандагар був поранений бригадний генерал Джеффрі Смайлі, а двоє афганських високопосадовців були вбиті.

«Я можу підтвердити, що він відновлюється з вогнепальною рани, якої зазнав під час нападу в Кандагарі», – розповів американським засобам інформації речник місії НАТО «Рішуча підтримка» Ґрант Нілі і додав, що генерал перебуває в госпіталі місії в Кандагарі.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад, що відбувся всього за два дні до парламентських виборів. Американський командувач місії НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер також був присутній на нараді, під час якої був поранений Смайлі, але залишився неушкодженим.