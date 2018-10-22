Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Жовтень 2018, Київ 08:39
Новини | Міжнародні

Пентагон визнав поранення генерала США в Афганістані

Американський командувач місії НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер (на фото) також був присутній на нараді, під час якої був поранений генерал Джеффрі Смайлі, але залишився неушкодженим

Дивитись коментарі

Пентагон 21 жовтня вперше визнав, що 18 жовтня в результаті нападу в південній афганській провінції Кандагар був поранений бригадний генерал Джеффрі Смайлі, а двоє афганських високопосадовців були вбиті.

«Я можу підтвердити, що він відновлюється з вогнепальною рани, якої зазнав під час нападу в Кандагарі», – розповів американським засобам інформації речник місії НАТО «Рішуча підтримка» Ґрант Нілі і додав, що генерал перебуває в госпіталі місії в Кандагарі.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад, що відбувся всього за два дні до парламентських виборів. Американський командувач місії НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер також був присутній на нараді, під час якої був поранений Смайлі, але залишився неушкодженим.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG