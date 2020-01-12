Екстремально холодна зима в Афганістані: 24 людини загинули

24 людини загинули внаслідок екстремальних погодних умов в Афганістані, повідомляє влада країни.

Представники влади повідомили Радіо Свобода 12 січня, що, зокрема, 19 людей загинули 11 січня в провінціях Герат, Кандагар і Гельманд в умовах сильних снігопадів і низьких температур.

У частині країни температура опустилася до -12 градусів 11 січня.

«Тепер ми очікуємо нових хвиль холоду в найближчі тижні», – сказав представник синоптичної служби Мохаммад Насім Мураді агенції Reuters.

Через сильні снігопади від початку року закриті головні дороги країни, зокрема, траса Кабул–Кандагар і тунель Саланг.